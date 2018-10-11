В многоэтажке Ижевска во время пожара погиб мужчина

11 Окт. 06:04 2018-10-11T11:33:32+03:00

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10 октября в доме №21а по улице Автозаводской произошел пожар, в котором погиб 40-летний мужчина. По данным пресс-службы следственного управления СК России по Удмуртии, задымление почувствовала соседка, после чего позвонила в его квартиру. Мужчина открыл ей дверь, но так и не вышел. Его тело позднее было обнаружено в квартире с признаками воздействия пламени. Других телесных повреждений не обнаружено.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, на месте происшествия работает следователь. Устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и его причина. Опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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