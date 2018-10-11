2018-10-11T11:33:32+03:00
Общество

В многоэтажке Ижевска во время пожара погиб мужчина

ЧП произошло в доме №21а на Автозаводской
Юлия ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по УдмуртииФото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии
Изменить размер текста:

10 октября в доме №21а по улице Автозаводской произошел пожар, в котором погиб 40-летний мужчина. По данным пресс-службы следственного управления СК России по Удмуртии, задымление почувствовала соседка, после чего позвонила в его квартиру. Мужчина открыл ей дверь, но так и не вышел. Его тело позднее было обнаружено в квартире с признаками воздействия пламени. Других телесных повреждений не обнаружено.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, на месте происшествия работает следователь. Устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и его причина. Опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Пожары в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска