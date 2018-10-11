Миндортранс Удмуртии накажет водителей, которые мусорят на обочинах

11 Окт. 07:39 2018-10-11T11:30:04+03:00

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии начинает борьбу с водителями, которые выбрасывают мусор на дороги республики. Как разссказал министр Алексей Горбачев, с 10 октября представители ведомства будут проводить совместные рейды с сотрудниками правоохранительных органов и представителями администраций муниципальных образований. Проверка затронет дороги регионального значения, полосы отвода и придорожнын полосы.

- Сегодня мы столкнулись с проблемой массового загрязнения придорожной полосы загородных трасс. Люди вываливают мусор прямо на обочине, не задумываясь, что это не только вредит экологии и портит внешний вид магистралей республики, но и представляет угрозу безопасности дорожного движения, - прокомментировал Горбачев.

Он пояснил, что благодаря повсеместному ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» проблема актуальна как никогда. Скорости движения по новым, хорошим участкам растут, и мусор, выброшенный на обочину и разносимый ветром по всей дороге, может стать причиной серьезных ДТП.

«Комсомолка» напоминает о штрафных санкциях, которые ждут нарушителей:

для граждан: от 5 000 до 10 000 рублей;

для должностных лиц: 25 000 рублей;

для юридических лиц: 300 000 рублей.

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