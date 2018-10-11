Константин Сунцов возглавил «Корпорацию развития Удмуртии»
Замглавы администрации Ижевска по экономике и инвестициям Константин Сунцов назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртии». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
- Сегодня Александр Бречалов встретился с <...> Константином Сунцовым. В ходе встречи глава Удмуртии заявил о своем решении назначить Константина Сунцова генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», - сказано в сообщении.
Бывший гендиректор корпорации Дмитрий Генералов стал советником главы Удмуртии.
Напомним, что Сунцов ранее претендовал на должность главы Ижевска и принимал участие в конкурсе по выбору градоначальника.
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