Константин Сунцов возглавил «Корпорацию развития Удмуртии»

11 Окт. 21:14 2018-10-12T10:42:45+03:00

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Замглавы администрации Ижевска по экономике и инвестициям Константин Сунцов назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртии». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

- Сегодня Александр Бречалов встретился с <...> Константином Сунцовым. В ходе встречи глава Удмуртии заявил о своем решении назначить Константина Сунцова генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», - сказано в сообщении.

Бывший гендиректор корпорации Дмитрий Генералов стал советником главы Удмуртии.

Напомним, что Сунцов ранее претендовал на должность главы Ижевска и принимал участие в конкурсе по выбору градоначальника.

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