Биатлонист из Удмуртии будет выступать за Белоруссию

13 Окт. 18:49 2018-10-13T18:49:46+03:00

Никита Лобастов выйдет на старт под другим флагом уже в этом сезоне

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Биатлонист Никита Лобастов будет выступать за Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. 11 октября Правление СБР одобрило переход золотого призера юниорского чемпионата мира в другую страну. Вместе с представителем Удмуртии флаг соседнего государства будут защищать Елена и Ирина Кручинкина, Анна Мусатова и Арина Яборова. При этом спортсменам не придется делать двухлетний перерыв в выступлениях.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного Союза биатлонистов» — говорится в решении Правления.