2018-10-13T18:49:46+03:00
Спорт

Биатлонист из Удмуртии будет выступать за Белоруссию

Никита Лобастов выйдет на старт под другим флагом уже в этом сезоне
Ирина БУРЦЕВА
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Фото:biathlon.lifeФото:biathlon.life
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Биатлонист Никита Лобастов будет выступать за Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. 11 октября Правление СБР одобрило переход золотого призера юниорского чемпионата мира в другую страну. Вместе с представителем Удмуртии флаг соседнего государства будут защищать Елена и Ирина Кручинкина, Анна Мусатова и Арина Яборова. При этом спортсменам не придется делать двухлетний перерыв в выступлениях.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного Союза биатлонистов» — говорится в решении Правления.

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