2018-10-15T10:00:06+03:00
Общество

Более 19 млн рублей выделили учреждениям культуры Ижевска на создание «Доступной среды»

Финансирование получили 14 учреждений
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: uprt.volgograd.ruФото: uprt.volgograd.ru
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В 2018 году министерство культуры и туризма Удмуртии получило 19 224 250 рублей на подготовку учреждений культуры к Парадельфийским играм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, большую часть средств – 18 657 050 рублей – выделили из бюджета республики, еще 657 200 рублей – из федерального.

- 14 учреждений получили финансирование на адаптацию зданий, в том числе на адаптацию прилегающей территории Цирка Удмуртии, организацию тифло-сурдоонлайн транслирования мероприятий Игр, паспортизацию с предварительной сертификацией зданий площадок Игр, выпуск информационной брошюры об учреждениях культуры с вкладышем по Брайлю, - сказано в сообщении.

Кроме того, выделили еще 5 543 000 рублей на обеспечение пожарной безопасности.

Напомним, финальный этап Вторых Международных Парадельфийских игр пройдет в Удмуртии с 11 по 17 ноября.

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Удмуртия уже начала подготовку к Парадельфийским играм. Предварительные заявки на участие в играх уже получены от Бразилии, Италии, Нидерландов, Германии, Болгарии, Белоруссии (подробнее)

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