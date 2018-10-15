Более 19 млн рублей выделили учреждениям культуры Ижевска на создание «Доступной среды»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-15T10:00:06+03:00

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В 2018 году министерство культуры и туризма Удмуртии получило 19 224 250 рублей на подготовку учреждений культуры к Парадельфийским играм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, большую часть средств – 18 657 050 рублей – выделили из бюджета республики, еще 657 200 рублей – из федерального.

- 14 учреждений получили финансирование на адаптацию зданий, в том числе на адаптацию прилегающей территории Цирка Удмуртии, организацию тифло-сурдоонлайн транслирования мероприятий Игр, паспортизацию с предварительной сертификацией зданий площадок Игр, выпуск информационной брошюры об учреждениях культуры с вкладышем по Брайлю, - сказано в сообщении.

Кроме того, выделили еще 5 543 000 рублей на обеспечение пожарной безопасности.

Напомним, финальный этап Вторых Международных Парадельфийских игр пройдет в Удмуртии с 11 по 17 ноября.

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