Симфонический оркестр Удмуртии выступит в филармонии с новой программой

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-15T16:42:54+03:00

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16 октября Государственный симфонический оркестр Удмуртии открывает новый концертный сезон. Коллектив под руководством Андрея Гордеева представит ижевчанам программу «Я – русский композитор» на сцене Удмуртской филармонии. Начало в 19:00.

- Программа посвящена 145-летию Сергея Рахманинова. Ранняя и светлая кантата «Весна» (1901), редко исполняемые «Три русские песни для оркестра и хора» (1928) и «Симфонические танцы» (1943) – последнее сочинение мастера – не оставят равнодушным ни одного зрителя. Величественная музыка, прекрасная акустика, обновленный интерьер, мощная энергетика Государственного симфонического оркестра Удмуртии и только живая музыка – все это торжественное открытие нового сезона в филармонии! - сообщают организаторы.

Напомним, в этом году все концерты абонемента «Симфонические вечера» Государственного симфонического оркестра переносятся из ДК «Металлург» на сцену филармонии.

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