В Удмуртии пройдет большой этнографический диктант-2018

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-16T11:00:22+03:00

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2 ноября в Удмуртии пройдет большой этнографический диктант. Желающие смогут проверить свои знания истории народов страны, их культуры и обычаев. Задания будут состоять из 30 вопросов, 20 из которых будут едины для всех, а 10 - уникальных для нашего региона. На написание диктанта будет 45 минут.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на официальном сайте диктанта 10 ноября. А вот индивидуальные результаты тестирования можно будет проверить 12 декабря 2018 года.

Отметим, что в России акция пройдет уже третий год подряд. В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2600 площадках в России и за рубежом. По данным министерства образования и науки Удмуртии, наш регион занял третье место в общем зачете - акцию поддержали более 9 тысяч участников.

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