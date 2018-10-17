2018-10-17T10:18:49+03:00
Общество

Самым старшим работающим пенсионером в Удмуртии назван 90-летний мужчина

А самая старая жительница республики – ижевчанка, родившаяся в августе 1914 года
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Константин ИвшинКонстантин Ившин
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Отделение Пенсионного фонда России по Удмуртии назвало самых возрастных пенсионеров, которые все еще работают – это 88-летняя женщина и 90-летний мужчина, которые живут и трудятся в Ижевске.

Старейшие пенсионеры также живут в столице республики – женщина родилась в августе в 1914 года, ей уже исполнилось 104 года, мужчина – в декабре 1914 года.

Всего же в Удмуртии 36 пенсионеров, которые перешагнули вековой рубеж, среди них – 3 мужчины и 33 женщины.

Что же касается работающих пенсионеров – их более 98 тысяч в регионе.

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