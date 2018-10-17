Самым старшим работающим пенсионером в Удмуртии назван 90-летний мужчина
Отделение Пенсионного фонда России по Удмуртии назвало самых возрастных пенсионеров, которые все еще работают – это 88-летняя женщина и 90-летний мужчина, которые живут и трудятся в Ижевске.
Старейшие пенсионеры также живут в столице республики – женщина родилась в августе в 1914 года, ей уже исполнилось 104 года, мужчина – в декабре 1914 года.
Всего же в Удмуртии 36 пенсионеров, которые перешагнули вековой рубеж, среди них – 3 мужчины и 33 женщины.
Что же касается работающих пенсионеров – их более 98 тысяч в регионе.
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