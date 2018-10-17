2018-10-17T13:11:50+03:00
Спорт

23 октября в Ижевске откроют первый в России спортивно-ландшафтный парк

В столицу Удмуртии по этому поводу приедет главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Диля АхмадишинаДиля Ахмадишина
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В Ижевске 23 октября откроют первый в России спортивно-ландшафтный парк. На запуск площадки приедет главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Объект площадью 10 тыс. квадратных метров приспособлен для скейтбординга, BMX Racing, BMX Freestyle, самокатного и роллер спорта. Так как с 2020 года в списке олимпийских видов спорта будет BMX Freestyle и скейтбординг, этот парк можно будет использовать для тренировок спортсменов.

Это пока единственный в России проект, где совмещены бетонный (площадью 1,8 тыс. квадратных метров) и деревянный скейт-парки, памп-трек (мультидисциплинарный объект площадью 2 тыс. квадартных метров), стритбольная площадка для занятий баскетболом, тренировочный air-парк (площадью 700 квадратных метров).

Напомним, что кроме парка должен появиться целый спортивный квартал с бассейном и ледовой ареной (продолжение)

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