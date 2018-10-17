Детские игровые комнаты проверили в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-17T14:43:56+03:00

Организаторы убедились в безопасности площадок, где проводят досуг дети

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16 октября активисты партийного проекта «Народный контроль» проверили детские игровые комнаты, расположенные в торговых центрах Ижевска. Вместе с ними по объектам прошлись сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

Участники рейда оценили безопасность, чистоту и организацию пребывания детей в детской комнате ТЦ «Столица», расположенной на втором этаже, а также на игровой площадке «Планета ХАХА» в ТЦ «Аврора Парк».

- Никаких внешних грубых нарушений выявлено не было. Мы не ставили перед собой цель кого-то наказать, если же есть нарушения – мы их констатировали и предлагали исправить, - сообщил Владимир Варламов, председатель комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Госсовета Удмуртии.

Организаторы отмечают, что планируют провести общественную проверку и других детских игровых комнат Ижевска.

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