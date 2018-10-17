СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-17T15:29:17+03:00

В случае принятия поправок новые ставки будут действовать с 1 января 2019 года

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Транспортный налог предлагают повысить в Удмуртии с 1 января 2019 года. Соответствующие поправки в законодательство подготовило правительство региона.

Таким образом ставки вырастут в 19 случаях из 28, которые зафиксированы документально:

С 8 до 14 рублей – для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил;

С 20 до 32 рублей – для легковых автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил;

Со 150 до 150 рублей – для легковых автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил;

С 4 до 6 рублей – для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 лошадиных сил;

С 5 до 6 рублей – для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя от 20 до 35 лошадиных сил;

С 12 до 30 рублей – для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 лошадиных сил;

С 40 до 50 рублей – для автобусов с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил;

С 80 до 100 рублей – для автобусов с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил;

С 55 до 65 рублей – для грузовых автомобилей с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил;

С 20 до 25 рублей – для снегоходов, мотосаней с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил;

С 25 до 45 рублей – для снегоходов, мотосаней с мощностью двигателя свыше 50 лошадиных сил;

С 40 до 50 рублей – для катеров, моторных лодок с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил;

С 70 до 90 рублей – для катеров, моторных лодок с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил;

С 80 до 100 рублей – для яхт и других парусно-моторных судов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил;

С 200 до 300 рублей – для гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил;

Со 100 до 150 рублей – для несамоходных судов, для которых определяется валовая вместимость;

Со 125 до 150 рублей – для самолетов, вертолетов, имеющих двигатели;

Со 100 до 120 рублей – для самолетов, вертолетов, имеющих реактивные двигатели;

С 1000 до 1500 рублей – для других водных и воздушных транспортных средств, не имеющих двигателей.

Соответствующие поправки поручено представить на сессии Госсовета Удмуртии первому заместителю председателя правительства региона Александру Свинину.

Напомним, что в прошлом году вопрос о повышении транспортного налога отложили и предложили обсудить с жителями республики (подробнее).

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