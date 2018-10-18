2018-10-18T06:14:09+03:00
Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших в Керчи

Трагедия произошла 17 октября
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Трагедия произошла 17 октября – сначала в учебном заведении прозвучали выстрелы, а позже произошел взрыв. По последним данным погибло 19 человек, более 40 ранены. Нападавшим мог быть один из студентов колледжа, найденный мертвым, его мотивы не установлены. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

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