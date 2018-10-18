2018-10-18T07:19:21+03:00
Общество

Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут

Вместо улицы Союзной он будет следовать по улице Архитектора Берша
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Сергей ГрачёвСергей Грачёв
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В маршрут следования ижевского автобуса №26 внесут изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

После остановки «Поликлиника Нефтяников» он продолжит двигаться по улице Сабуров до улицы Архитектора Берша и далее по ней, останавливаясь на пунктах «Микрорайон Восток», «Улица Архитектора Берша» и «Разворотное кольцо». Таким образом, автобусы, следующие по маршруту, перестанут поворачивать на улицу Союзную и останавливаться в пунктах «Улица Сабурова» и «Автозавод».

Изменения, внесенные по просьбам жителей улицы Архитектора Берша, начнут действовать с 29 октября.

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