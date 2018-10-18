Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут
В маршрут следования ижевского автобуса №26 внесут изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
После остановки «Поликлиника Нефтяников» он продолжит двигаться по улице Сабуров до улицы Архитектора Берша и далее по ней, останавливаясь на пунктах «Микрорайон Восток», «Улица Архитектора Берша» и «Разворотное кольцо». Таким образом, автобусы, следующие по маршруту, перестанут поворачивать на улицу Союзную и останавливаться в пунктах «Улица Сабурова» и «Автозавод».
Изменения, внесенные по просьбам жителей улицы Архитектора Берша, начнут действовать с 29 октября.
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