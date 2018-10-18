Три подземных перехода в Ижевске отдадут в концессию на 15 лет

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-18T16:34:55+03:00

В соглашении прописано три перехода: рядом с остановкой «Электротехника в быту» и рядом с Удмуртским госуниверситетом, а также о переходе, расположенном на Воткинском шоссе. Фото: Диля Ахмадишина

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Сразу три подземных перехода в Ижевске в скором времени передадут концессионеру. Постановление о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию и эксплуатацию переходов уже опубликовано на сайте ижевской администрации.

Речь идет о двух переходах на Удмуртской улице: рядом с остановкой «Электротехника в быту» и рядом с Удмуртским госуниверситетом, а также о переходе, расположенном на Воткинском шоссе.

По условиям соглашения, концессионер в течение 18 месяцев с момента заключения договора должен провести реконструкцию объектов и обеспечивать их благоустройство в течение всего срока действия концессии. Кстати, срок действия соглашения составляет 15 лет, размер ежегодной концессионной платы составляет 1 млн рублей.

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