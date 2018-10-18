Глава Удмуртии обсудил с Дмитрием Медведевым погашение госдолга Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-18T17:01:05+03:00

По словам Александра Бречалова, в республике остается ряд проблем, решение которых требует федерального финансирования Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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17 октября глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым обсудил вопрос погашения госдолга региона.

По словам руководителя региона, к 5 апреля 2017 года долг Удмуртии оценивался в 48,9 млрд рублей, однако уже к 1 января 2019 года этот показатель уменьшится до 47 млрд рублей.

Улучшение стало возможным благодаря выполнению договоренностей с Минфином, а также выполнению ряда мероприятий. В частности, более 1 млрд средств удалось сэкономить на снижении на 4,36% процентной ставки по коммерческим кредитам. Кроме того, более 500 млн рублей дополнительных доходов в этом году получено за счет аудита работы МУП, ГУП и прочих организаций с более чем 50% участием республики.

Еще более 200 млн рублей сэкономила административная реформа и 490 млн рублей - централизация госзакупок на всех уровнях.

Тем не менее, по словам Александра Бречалова, в республике остается ряд проблем, решение которых требует федерального финансирования: это ремонт и строительство школ, дорог и мостов.

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