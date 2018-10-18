2018-10-18T17:01:05+03:00
Общество

Глава Удмуртии обсудил с Дмитрием Медведевым погашение госдолга Удмуртии

Встреча руководителей состоялась 17 октября в Москве
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
По словам Александра Бречалова, в республике остается ряд проблем, решение которых требует федерального финансированияПо словам Александра Бречалова, в республике остается ряд проблем, решение которых требует федерального финансированияФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

17 октября глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым обсудил вопрос погашения госдолга региона.

По словам руководителя региона, к 5 апреля 2017 года долг Удмуртии оценивался в 48,9 млрд рублей, однако уже к 1 января 2019 года этот показатель уменьшится до 47 млрд рублей.

Улучшение стало возможным благодаря выполнению договоренностей с Минфином, а также выполнению ряда мероприятий. В частности, более 1 млрд средств удалось сэкономить на снижении на 4,36% процентной ставки по коммерческим кредитам. Кроме того, более 500 млн рублей дополнительных доходов в этом году получено за счет аудита работы МУП, ГУП и прочих организаций с более чем 50% участием республики.

Еще более 200 млн рублей сэкономила административная реформа и 490 млн рублей - централизация госзакупок на всех уровнях.

Тем не менее, по словам Александра Бречалова, в республике остается ряд проблем, решение которых требует федерального финансирования: это ремонт и строительство школ, дорог и мостов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев намерен изменить организационную структуру администрации
Три подземных перехода в Ижевске отдадут в концессию на 15 лет
«Ростелеком» запустил новый модуль программы «Азбука интернета»
Четыре автомобиля не смогли разъехаться в Ижевске
Свадьбы, корпоративы, банкеты: директор школы в Удмуртии сдавал столовую для праздников
Маунтинбайкер из Ижевска Тимофей Иванов стал победителем Attica MTB XCS Stage Race
Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев
Любительский театр из Ижевска стал победителем международного фестиваля
Житель Удмуртии надругался над своим собственным сыном
Улицу в Ижевске назовут в честь Александра Солженицына
За полвека зима в Удмуртию стала приходить на 15 дней позже
Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль
Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут
Житель Удмуртии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших в Керчи
Аморальную мать в Удмуртии выселили из комнаты сына
Транспортный налог предлагают повысить в Удмуртии
Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику
Ростелеком-Solar научит бизнес основам кибербезопасности