Почти 40 тысячам жителей Удмуртии ограничили выезд за рубеж из-за долгов

СЕГОДНЯ 08:54 2018-10-21T08:55:06+03:00

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39 617 жителей Удмуртии не могут выехать за рубеж из-за долгов. Общая сумма их задолженностей – 14,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по республике.

Из общего числа неплательщиков – 7 127 человек задолжают по алиментам 1,411 млрд рублей.

Например, житель Ижевска из-за 288 тыс. рублей, которые не выплатил на содержание детей, не смог выехать на заработки за границу. В течение суток он погасил задолженность.

Кстати, с 1 октября на территории России вступили в силу изменения, согласно которым запрет на выезд из страны назначается при долге от 30 тыс. рублей (ранее – 10 тыс. рублей). Однако для должников по исполнительным производствам о взыскании задолженности по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, данные изменения не коснулись. Для них сумма задолженности, при которой судебным приставом-исполнителем могут быть применены данные ограничения, осталась неизменной - 10 тысяч рублей.