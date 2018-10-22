Масло из рапса планируют поставлять из Удмуртии в другие страны

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-22T07:57:36+03:00

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Рапсовое масло из Удмуртии планируют поставлять за пределы России. Об этом на пресс-конференции рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова. Это растение используют при изготовлении масла, майонеза и маргарина, при производстве мыла, косметики, в машиностроении, в кулинарии. Сейчас рапсовое масло стали рассматривать как сырье для получения дизельного топлива, поэтому его производство выросло по всей стране. Решила не отставать и Удмуртия, благо погодные условия позволяют. Рапс – неприхотливое растение. В этом году в республике его посадили на 4,5 тыс. га. В планах – увеличить площадь посева до 6 тыс. га.

- Для нас это направление очень перспективное, - говорит министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова. - Мы уже сейчас начинаем отрабатывать контакты по поводу поставки масла из рапса за пределы России. Буквально вчера встречались с одним из желающих реализовать проект по переработке рапса на территории Удмуртии.

Также Ольга Абрамова отчиталась по итогам сельскохозяйственных работ в регионе. На сегодняшний день собрали порядка 670 тыс. тонн зерна. Этого хватит, чтобы обеспечить фуражными кормами поголовье крупного рогатого скота. Продолжается уборка и теребление льна. Весной лен засеяли на площади 4,2 тыс. га, а сейчас уже убрали на 97%. Также продолжают копать картофель и вспахивать землю. Озимые культуры засеяли на территории 67 тыс. га – это чуть больше, чем в прошлом году.