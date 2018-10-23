Выставку «Трагедия в углу» представят в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-23T16:04:48+03:00

Арт-путеводитель по 14 регионам России теперь будет доступен и в Удмуртии

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С 26 октября жители Ижевска и гости столицы смогут посетить выставку «Трагедия в углу» в ЖК «Колизей». Этот проект особенный: он посвящен тем художникам регионов России, которые не уехали в Москву или за рубеж, а остались творить на своей территории, в своем «углу». И «угол» этот они представляют в разных формах: от инсталляций до живописи.

Как отмечают организаторы выставки, проблема регионального искусства заключается в одном – недостатке аудитории. Поэтому важно поднимать «угол», находить «своих» людей и вдохновлять последователей.

Ижевск стал первой площадкой, куда приехала «Трагедия в углу» после представления в Москве. И это не случайно: в выставке представлены работы местных молодых художников - микро-арт-группы «Город Устинов» и Евгении Мальцевой. Поэтому «Трагедию…» было решено включить в фестиваль «Ижевск. Да!», который проходит в городе уже несколько месяцев. Интересно будет осмыслить экспозицию в рамках нового пространства – жилого комплекса «Колизей». Новое необычное для Ижевска арт-пространство: брутальное и просторное, которое помогает осмыслить и увидеть работы художников под нужным углом.

- Ижевск реально первый по возможностям город, который может предоставить для выставки всё необходимое, - поделилась Евгения Мальцева.

В рамках мероприятия горожан также ждут творческие встречи с художниками, музейными работниками, галеристами, музыкантами и театралами из разных регионов России.

Так, в Ижевск собирается Иван Горшков из Воронежа – основатель местного центра современного искусства, Андрей Оленев из Нижнего Новгорода – соорганизатор галереи «Толк», медиахудожник Дмитрий Булныгин и Александр Созонов – художник, который сейчас ставит в театре имени Ермоловой «Портрет Дориана Грея» с Олегом Меньшиковым. Кроме того, планируется проведение мини-спектаклей от современных ижевских театров. Организаторы собираются сделать выставку живой, с постоянными событиями, встречами и постоянной активностью.

Организаторы хотят показать, что «местечковое» искусство – вовсе не «местечковое». «Трагедия в углу» - это утопия, где каждый говорит на своем языке, но при этом понятном и интересном для всех. И вы сможете убедиться в этом сами.

Выставка пройдет в Ижевске с 27 октября по 16 декабря.

Подготовка пространства ЖК Колизей к выставке художников России.

Когда: открытие выставки пройдет 26 октября в 19:00

Где: ЖК «Колизей», ул. Горького, 150

Режим работы выставки: вторник - воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник - выходной.

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