2018-10-24T09:54:00+03:00
Общество

Жителям Удмуртии придут нулевые платежки за вывоз отходов

Это делается для сверки данных
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Уже в декабре жителям Удмуртии может прийти нулевая платежка за услуги по вывозу коммунальных отходов. Делается для того, чтобы сверить данные, ничего по ней оплачивать не нужно. Процедура проходит в рамках запуска работы регионального оператора по вывозу ТБО.

Как рассказал руководитель оператора Иван Маринин каналу «Моя Удмуртия», при получении такой платежки, прежде всего стоит сверить данные – ФИО, адрес, объем квадратных метров, количество проживающих. Отметим, что с 2019 года вывоз мусора нужно будет оплачивать отдельно. Тарифы сейчас уточняются.

Сейчас в городе составляют схему по размещению точек сбора мусора, в нее войдут существующие контейнерные площадки у многоквартирных домов, места временного хранения мусора и маршруты следования мусоровозов в микрорайонах частной застройки.

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