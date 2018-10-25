Жительница Ижевска почти сутки не может уехать из Краснодарского края из-за наводнения

СЕГОДНЯ 17:53 2018-10-25T17:53:14+03:00

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Краснодарский край переживает стихийное бедствие. Из-за сильных ливней горные реки и ручьи вышли из берегов, превратившись в мощные потоки. Пострадали Туапсе, Хадыженск, Сочи и окрестные хутора, села и станицы - всего 27 населенных пунктов. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Как пишет «КП-Кубань», обрушился автодорожный мост, селевые потоки нарушили железнодорожное движение, задержано 15 поездов, где-то на вокзале даже развернули полевую кухню. Среди тех, кто сейчас не может выбраться из Краснодарского края – 25-летняя жительница Ижевска Соня.

Photo: scontent-frt3-1.cdninstagram.com

- Я приехала в гости к родственникам в станицу Ловлинская (сельское поселение в Краснодарском крае – Прим.ред.). Пока здесь была ездила на море в Сочи и Абхазию. А за три дня до происшествия в Туапсе успела вернуться в станицу, но поезда теперь тут не ходят по моему направлению. Два дня поливал очень сильный дождь, в доме даже стены промокли. Родственники сказали, что такого дождя не видели, - рассказывает Соня.

В Туапсе, по рассказам ижевчанки, вода зашла в дома, затопило технику, временно не было света. Топит улицы Адлера. 25 октября ей уже нужно было отправляться в Ижевск, но приехав в шесть утра на станцию пришло сообщение, что поезда не ходят.

Разрушенный мост.

- Целый день не понимала, что делать. Мне помогали родственники. Пытались найти другие поезда, но мест нет. Предлагали только сдать билет и ждать следующие поезда. Ближайший есть только на 29 октября. Хорошо, что у меня здесь родственники и мне есть где остановиться, а другим людям?, - рассказывает девушка.

Туапсинский район.

Пока люди находятся в подвешенном состоянии. Штормовое предупреждение будет действовать в следующие двое суток, рассказывают специалисты. Пока в пострадавших районах ликвидируют последствия 781 человек и 207 единиц техники. На помощь спасателям Краснодарского края выдвигается помощь из Ростова-на-Дону – 100 человек, 27 единиц техники, вертолет Ми-8.

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«Комсомольская правда» следит за развитием событий в пострадавших районах. Последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции (продолжение).