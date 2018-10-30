Ижевчанин проиграл спор и сделал татуировку с логотипом ХК «Ижсталь»

СЕГОДНЯ 08:35 2018-10-30T08:35:59+03:00

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Иван из Ижевска проспорил хоккейному клубу «Ижсталь» и сделал себе татуировку на груди с логотипом команды. Не так давно руководство клуба решило запустить интересную акцию «Давай поспорим?».

- На домашней игре в серии ХК «Ижсталь» разрешил спор между болельщиком Дмитрием Вахрушевым и командой - Дима пообещал публично подстричься, если сталевары одержат победу в мачте с командой «ЦСК ВВС». В ту игру «Ижсталь» в овертайме одержала победу, а Дима начал прощаться с пышной шевелюрой. И уже через день на игре с «Ладой» Диму в перерыве между периодами ждал профессиональный барбер, который под одобрительные крики болельщиков разрешил этот спор. Мы решили не останавливаться на этом! И готовы спорить с болельщиками и дальше на результаты матчей команды «Ижсталь», - сообщается в Инстаграм-аккаунте команды.

На спор решился Иван Такаев. Он сказал, что если команда выиграет первую выездную игру с «Ермаком», то он делает татуировку с логотипом команды на груди. Счет составил 2:3 в пользу сталеваров.

- Это оказывается безумно больно, но что не сделаешь ради любимой команды, - поделился впечатлениями Иван.

Кстати, а есть девушки, которые поспорили с командой на то, выбреют звезды на затылке, и мужчина побреется наголо. Будем ждать результаты.