2018-10-30T09:22:37+03:00
Авто

Михаил Рябов покидает пост генерального директора «Lada Ижевск»

На этой должности он был с февраля 2014 года
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Во вторник, 30 ноября, группа АВТОВАЗ объявила о новых кадровых назначениях. В частности, с 1 ноября 2018 года Михаил Рябов покидает пост генерального директора «Lada Ижевск». Его назначают на должность вице-президента ПАО «АВТОВАЗ» по производству автомобилей.

Вместе с этим, в Ижевск на должность гендиректора приезжает Денис Носов – директор Производства пластмассовых изделий ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти, сообщает пресс-центр общества.

- Перевод руководителей подразделений и новые вызовы для них обеспечивают профессиональный и личностный рост каждого менеджера, а также укрепляет горизонтальные связи внутри компании, необходимые для эффективной работы и оперативного принятия решений, - сообщил президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис

СПРАВКА «КП»

Носов Денис

Родился в 1975 году. Закончил Самаркандский государственный университет (Узбекистан), по специальности «Физика». Сферы трудовой деятельности: управление производством и качеством в крупных компаниях в том числе Nissan Motor Company и MAN AG. На АВТОВАЗе с 2018 г. – директор производства пластмассовых изделий.

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