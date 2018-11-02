2018-11-02T09:15:00+03:00
Общество

«Мы на этом не остановимся!»: Режиссер из Удмуртии и Денис Клявер выпустили второй клип «Когда ты станешь большим»

Ролик снят к танцевальному ремиксу песни
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: личный архивФото: личный архив
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На днях в сети появился клип «Когда ты станешь большим REMIX» (0+) - вторая версия трогательного клипа на песню экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Напомним, первый видеоролик вышел в свет в начале сентября и за это время набрал почти 5,5 миллионов просмотров. Певец написал музыку и слова песни, а со съемками ему помог житель Удмуртии, сценарист и режиссер Рамиль Касимов.

- Мы давно дружим с Клявером. И когда он представил этот трек и показал мне первый кусочек клипа, который они сняли с Сергеем Бадюком, я сказал, что хочу участвовать в этом, мне это нравится, я знаю, как это сделать, - рассказал глазовчанин «Комсомолке».

К множеству звездных отцов, которых мы видели в первом клипе, в новом видеоролике еще присоединились Станислав Ярушин, солист группы «Марсель» Степан Ледков, Доминик Джокер, Алексей Ягудин, Максим Виторган и другие.

- В общей сложности мы задействуем полсотни звезд и их детей. Впервые в истории российского шоубиза, мы решили сделать три клипа на одну песню, - отметил Рамиль.

Третий видеоролик выйдет в свет в День матери, 25 ноября. Он объединит звездных мам с их детьми.

- Первый клип набрал порядка 30 млн просмотров и продолжает набирать. Очень искренне потому что получилось. Теперь мы монтируем клип про звездных мам. Что звездные папы, что звездные мамы, когда находятся с детьми, - это совершенно другие люди. Только что она была на сцене на шпильках, а сейчас она в пуховике бегает с ребенком с совсем другим выражением лица, - подытожил глазовчанин.

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