2018-11-02T13:04:47+03:00
Общество

В Удмуртии снесли часть жилого дома, потому что она была на чужой земле

Хозяин постройки самостоятельно не убрал ее
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УРФото: пресс-служба УФССП России по УР
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В Дебесском районе Удмуртии пришлось снести часть жилого дома, поскольку она размещалась на чужой земле. Как сообщает пресс-служба УФССП России по республике, жители провели межевание, получили документы, а один из местных решил построить небольшой домик прямо на меже. Когда его соседка решила продавать участок выяснилась эта неприятная деталь.

- Женщина обратилась в суд, где было заключено мировое соглашение, о том, что гражданин сам уберёт домик, но ситуация не менялась, постройка продолжала занимать чужой метр земли, - рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба УФССП России по УР

Фото: пресс-служба УФССП России по УР

В результате, было возбуждено исполнительное производство, общая сумма штрафов составила 21 тысячу рублей. Должнику каждый раз давалось время на самостоятельный демонтаж строения, но мужчина не предпринимал никаких действий по исполнению решения суда.

- В результате подрядная организация разобрала вручную ту часть дома, которая находилась на чужом участке, а также был учтён и положенный по закону отступ от межи. За проведённую работу нерадивому соседу придётся заплатить 30 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе.

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