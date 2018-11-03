2018-11-03T14:22:49+03:00
Общество

Ушел из жизни заслуженный работник народного образования Удмуртии Олег Шибанов

Прощание пройдет 5 ноября в ДС «Интеграл»
ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: politehvpo.ruФото: politehvpo.ru
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Стало известно, что ушел из жизни 73-летний Олег Корнилович Шибанов – преподаватель ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, заслуженный работник народного образования, кандидат философских наук, доцент, ветеран труда.

Олег Шибанов окончил Ижевский механический институт, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основные комплексные формы работы комсомольских организаций и эффективность их использования». С октября 1986 года был председателем Государственного комитета УАССР по телевидению и радиовещанию, после его реорганизации в 1991 году и до августа 1996 года трудился генеральным директором Государственной телерадиовещательной компании «Удмуртия». А с 1998 года был проректором и директором Института непрерывного профессионального образования ИжГТУ. Проработав там 7 лет он решил уйти на пенсию. Но сидеть сложа руки он не мог, тогда устроился в Камский институт гуманитарных и инженерных технологий. А через некоторое время вернулся в родной вуз.

- Это был талантливый, неординарный человек, чья жизнь, весь трудовой путь, устремления, свершения и надежды были связаны с работой. Он пользовался заслуженным авторитетом у студентов, коллег и администрации, в своей работе руководствовался принципом гуманистической направленности в отношении между преподавателями и студентами, добиваясь высокого качества знаний и умений у студентов, - сказано на официальном сайте филиала ИжГТУ.

Прощание с Олегом Корниловичем пройдет 5 ноября в ДС «Интеграл». Гражданская панихида будет с 11.00 до 12.00 и с 12.30 до 13.00.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Корниловича.

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