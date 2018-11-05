Роспотребнадзор Удмуртии проверяет магазины меховых изделий на контрафакт

СЕГОДНЯ 09:02 2018-11-05T09:02:42+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора начали рейды по проверке меховых магазинов. Проверяют чипы на соответствие сведениям единой системы маркировки. Чип — это паспорт шубы, в котором содержатся все данные о товаре. Его покупатель видит на бирке. Чтобы не стать владельцем сурка вместо норки, клиент может сам проверить информацию об изделии с помощью специальной программы на телефоне.

Наличие чипов стало обязательным два года назад. Без него шубы, дублёнки и шапки запрещены к продаже. Нелегальное изделие подлежит конфискации, но только по решению суда.

За два года работы новых правил маркировки в Удмуртии специалисты Роспотребнадзора провели два десятка рейдов. За это время было изъято порядка 40 изделий из натурального меха без чипа, либо с несоответствующей маркировкой.

Специалисты Роспотребнадзора говорят: проверки маркировок шуб и дублёнок планируют продолжать. Зимний сезон уже близко, а значит, магазины ожидают новых поступлений пушистых нарядов.