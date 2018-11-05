2018-11-05T12:00:06+03:00
Общество

В Ижевске появилась поликлиника федерального значения

Одно из учреждений столицы Удмуртии получило сертификат соответствия федеральным стандартам
Мария Мерзлякова
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Фото: архивФото: архив
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Вторая городская поликлиника Ижевска получила сертификат о соответствии новым стандартам. Это первый подобный документ среди субъектов-участников пилотного проекта по внедрению принципов бережливого производства.

Такое свидетельство - знак качества любого образцового учреждения. Ведь именно здесь быстрее всех внедрили все новые требования к современной медицине. Одно из них - грамотно организованное время врачей. В этой поликлинике почти нет очередей, а здоровые пациенты максимально ограждены от болеющих. А если и приходится подождать приема, пациенты сами измеряют себе давление прямо в коридоре, чтобы зайти к терапевту с готовым результатом.

В женской консультации, как и в терапии, открыли кабинет неотложной помощи для тех, кто пришёл не по записи. На столе у врача ни одной бумажки. Абсолютно вся информация в электронном виде. И даже рецепт выписывают не от руки, а распечатывают. Во второй городской считают: нужно выходить за рамки своей полклиники. Сейчас налаживают совместную работу с онкодиспансером и клинико-диагностическим центром. Если обратная связь будет налажена, врачи будут знать, с какими проблемами вернётся пациент, чтобы довести его до выздоровления.

Сегодня Удмуртия в числе 33 субъектов, где реализуется приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации». А еще - в числе 4 субъектов в проекте по созданию поликлиники федерального значения для последующего тиражирования в других регионах.

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