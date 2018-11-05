Почти 80 нарушений закона нашли в работе Минприроды Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:06 2018-11-05T12:07:11+03:00

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Природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики. Недостатки обнаружены в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и оказания госуслуг.

Так, Министерство не инициировало изменение правовых актов, регулирующих отношения в сфере предоставления прав на лесные участки и пользование охотничьими ресурсами. В ведомстве не работали с документами, которые устанавливают обязанности и запреты для предпринимателей при использовании особо охраняемых природных территорий. Также удалось предотвратить принятие незаконных нормативных правовых актов. Еще на стадии разработки пресечены проекты, возлагающие на инвесторов дополнительные обязанности. Отрицательные заключения подготовлены по 14 случаям.

На особом контроле прокуратуры находится вопрос исполнения законодательства о предоставлении госуслуг. По результатам проверок в Минприроды УР выявлены факты нарушения сроков и порядка осуществления административных процедур, игнорирование межведомственного взаимодействия.

В Министерстве выявлено 78 нарушений закона, принесено 22 протеста, внесено 12 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.