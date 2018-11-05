За продажу вейпов несовершеннолетним будут штрафовать в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:37 2018-11-05T14:37:34+03:00

В республике вступил в силу запрет на продажу электронных устройств для курения

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С 1 ноября в Удмуртии начал действовать запрет на продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Такой законопроект приняли на сессии Регионального парламента. С инициативой выступила постоянная комиссия Госсовета Удмуртии по здравоохранению, демографической и семейной политике.

Теперь при любых сомнениях в возрасте покупателя продавец обязан потребовать у него удостоверение личности. В случае нарушения, сумма штрафа может доходить до 100 000 рублей, смотря к какой категории относится нарушитель. От 3 000 до 5 000 рублей заплатят граждане, от 5 000 до 15 000 рублей - должностные лица, от 50 000 и выше – юридические.

Под электронной системой доставки никотина понимается «одноразовое или многоразовое электронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым путём нагревания жидкости в целях вдыхания пользователем». Такая формулировка указана в тексте документа. Ограничение распространяется в том числе и на безникотиновую жидкость для электронных устройств.