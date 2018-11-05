2018-11-05T16:52:32+03:00
Общество

Ижевчанин стал вице-чемпионом мира по парашютному спорту

Вместе со своей командой он поборол почти три сотни спортсменов
Мария Мерзлякова
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

Ижевчанин Андрей Селивёрстов выиграл серебряную медаль чемпионата мира по парашютному спорту. Об этом сообщается на сайте Федерации парашютного спорта. На соревнованиях в Австралии в составе российской сборной Селивёрстов выступил в упражнении «восьмёрка».

«Мы немного уступили американцам. В целом, выступили неплохо. Не на каждом чемпионате мира Россия выигрывает медали. На «золото» рассчитывали, была цель занять первое место, но сделали несколько ошибок и конкуренты выступили чуть лучше», — рассказал спортсмен в интервью журналистам.

Ижевчанин со своей командой обошел три сотни парашютистов со всего мира. Участие в чемпионате принимали более 20 сборных.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ижевский «Зенит» проиграл в последнем матче сезона
За продажу вейпов несовершеннолетним будут штрафовать в Удмуртии
Почти 80 нарушений закона нашли в работе Минприроды Удмуртии
В Ижевске появилась поликлиника федерального значения
15-летняя девушка пропала больше суток назад в Ижевске
Роспотребнадзор Удмуртии проверяет магазины меховых изделий на контрафакт
Флаг чемпионата Европы по дзюдо передали Ижевску
Танцевальный баттл «Star&Млад» прошел на Центральной площади Ижевска
В Ижевске открылся фермерский фестиваль «Свое. Продолжение»
Команда школьников из Удмуртии победила на Всероссийском фестивале физкультурно-спортивного комплекса ГТО
Ижевчанин лишился 2 миллионов рублей заплатив за «приворот»
Шахматисты из Удмуртии завоевали 4 медали на Первенстве ПФО
«Знакомый незнакомец» и «Сладостные воспоминания»: два турмаршрута Удмуртии стали обладателями Гран-при Всероссийской премии
4 ноября в зоопарке Ижевска покажут фильм о спасении моржихи
Работу киоска «Шаурма УдГУ» на месяц приостановили в Ижевске
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки
Дети из Ижевска изобрели устройство из чешуи карпа, которое преобразует звук в ток
Ушел из жизни заслуженный работник народного образования Удмуртии Олег Шибанов
Стали известны новые подробности ДТП на границе Татарстана и Удмуртии, где погибло пять человек