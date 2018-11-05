Ижевчанин стал вице-чемпионом мира по парашютному спорту

СЕГОДНЯ 16:52 2018-11-05T16:52:32+03:00

Вместе со своей командой он поборол почти три сотни спортсменов

Изменить размер текста: A A

Ижевчанин Андрей Селивёрстов выиграл серебряную медаль чемпионата мира по парашютному спорту. Об этом сообщается на сайте Федерации парашютного спорта. На соревнованиях в Австралии в составе российской сборной Селивёрстов выступил в упражнении «восьмёрка».

«Мы немного уступили американцам. В целом, выступили неплохо. Не на каждом чемпионате мира Россия выигрывает медали. На «золото» рассчитывали, была цель занять первое место, но сделали несколько ошибок и конкуренты выступили чуть лучше», — рассказал спортсмен в интервью журналистам.

Ижевчанин со своей командой обошел три сотни парашютистов со всего мира. Участие в чемпионате принимали более 20 сборных.