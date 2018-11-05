Пиццерия загорелась в пристрое жилого дома в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:37 2018-11-05T17:38:05+03:00

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Утром 5 ноября в доме № 127а по улице Кирова в Ижевске начался пожар. Черный дым валил из пристроя, который выходит на улицу Коммунаров. Ранее здесь размещались продуктовые магазины ряда торговых сетей, а в последние месяцы помещение готовили к появлению пиццерии. Открыть двери для посетителей там хотели уже в ноябре.

По сообщению очевидцев, на место происшествия прибыли экстренные службы, благо пожарная часть расположена в соседнем здании. С огнем удалось совладать. О причинах случившегося спасатели пока не сообщают.