2018-11-05T18:59:05+03:00
Общество

Библиотеки Удмуртии присоединятся к недельному марафону «Живая классика»

В этом году акция пройдет с 19 по 25 ноября
Мария Мерзлякова
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Фото: архивФото: архив
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Библиотеки Удмуртии присоединятся к Всероссийскому недельному марафону «Живая классика». Такое сообщение появилось на сайте Минобрнауки Удмуртии.

- Неделя «Живой классики» была придумана для того, чтобы библиотекари помогли найти книги участникам, живущим в таких местах, где нет ни книжного магазина, ни Интернета, — рассказывает президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова. — Но акция быстро вовлекла и библиотеки больших городов, и школьные библиотеки. Сейчас идея заключается в том, чтобы привести в библиотеки читателей и помочь каждому подростку найти ту самую книгу, которая будет интересна именно ему, причём взять в библиотеке эту книгу можно совершенно бесплатно.

По итогам недели сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору произведений на конкурс. Это поможет выбрать оригинальный текста для своих выступлений.

В России конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит уже восьмой раз. Принять участие в нем могут школьники 5–11-х классов. Чтецы рассказывают наизусть любой фрагмент из прозаического произведения. Для победы нужно успешно пройти отборы в классном, школьном, районном и региональном турах. Лучшие отправятся в лагерь «Артек», а самые талантливые выступят на суперфинале, который пройдет на Красной площади.

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