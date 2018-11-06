Певица из Ижевска Лиза Перминова выступила на вокальном шоу «Юная звезда»
4 ноября на телеканале «Звезда» (18+) состоялась премьера нового вокального шоу «Юная звезда», среди участников которого была 13-летняя певица из Ижевска Лиза Перминова. Как сказано на сайте телеканала, изначально исполнители прошли предварительные кастинги в родных городах, в местных отделениях детско-юношеского движения «Юнармия». 18 самых талантливых мальчишек и девчонок (а также коллективов) приехали в Москву. Лиза выступила с песней «Эхо любви» на стихи Роберта Рождественского.
- Эта песня – беспроигрышный вариант, она не может не вызвать сочувствия и слез, - сказала Любовь Казарновская.
Не смотря на то, что Лиза не оказалась в числе трех победителей проекта, она получила путевку во второй тур международного конкурса молодых исполнителей, который пройдет в июне 2019 года.
Кстати, Лиза Перминова не первый раз участвует в телевизионных проектах. Она выступала на шоу «Голос. Дети», заняла 2-ое место на международном фестивале в Берлине и стала участницей реалити-шоу «Кто ты?».
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