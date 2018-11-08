Ремонт моста через Пироговку под Ижевском завершат к концу года

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-08T14:14:53+03:00

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Ремонт моста через реку Пироговку начался еще в августе, завершить работы планировали к 31 октября. Однако, открытие моста так и не состоялось.

– В ходе проверки у нас возникли вопросы к качеству работ по покрытию моста. В связи с этим подрядчику было дано время для устранения недочётов. Мы не ставим жестких сроков, но уверены, что объект будет сдан до конца текущего года. Отдельно отмечу, что речь идет не о техническом открытии, а именно о полной сдаче моста с завершением всех запланированных работ, - рассказал пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Прикамье» Евгений Кузнецов.

На этом участке, должны были отремонтировать береговые опоры, заменить асфальт и укрепить балки. Как сообщает специалист Управтодор «Прикамье», недоделки все устраняются, примерно две недели. Крайний срок поставили 15 ноября.

Отметим, что пока ведутся работы, на мосту движение совершается по одной полосе.

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