В Ижевске сотрудники налоговой сами неправильно составили декларации о доходах

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-08T15:03:18+03:00

Семь должностных лиц привлекли к ответственности

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Прокуратура Удмуртии провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в межрайонной инспекции налоговой службы в Ижевске. Выяснились некоторые нарушения, которые допускали сотрудники в обязательных декларациях о доходах и имуществе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, несмотря на то, что у сотрудников есть методические рекомендации Минтруда России, они продолжают допускать ошибки при заполнении справок.

По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений закона и семь должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

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