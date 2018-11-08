В Ижевске сотрудники налоговой сами неправильно составили декларации о доходах
Прокуратура Удмуртии провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в межрайонной инспекции налоговой службы в Ижевске. Выяснились некоторые нарушения, которые допускали сотрудники в обязательных декларациях о доходах и имуществе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, несмотря на то, что у сотрудников есть методические рекомендации Минтруда России, они продолжают допускать ошибки при заполнении справок.
По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений закона и семь должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
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