2018-11-09T06:13:15+03:00
Общество

Объединение двух управлений в администрации Ижевска завершится 16 января 2019 года

Сейчас слияние идет поэтапно
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Объединение двух управлений – образования и дошкольного образования и воспитания – администрации Ижевска завершится 16 января 2019 года. Об этом сообщила начальник Управления образования Светлана Петрова на заседании постоянной комиссии Гордумы по социальной политике.

Дата назначена согласно дорожной карте, сейчас процесс реорганизации идет поэтапно. На ближайшей сессии муниципального парламента планируют утвердить изменения в Положение об Управлении образования, связанные с новыми полномочиями структурного подразделения.

Напомним, что о слиянии двух управлений стало известно весной этого года (продолжение).

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