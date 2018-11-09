Роддом №3 в Ижевске закрывают из-за ветхости здания

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-09T08:54:05+03:00

Оно введено в эксплуатацию в 1939 году

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В Ижевске закроют роддом №3 потому как, на сегодняшний момент постройка не отвечает санитарным требованиям. Оно было введено в эксплуатацию в 1939 году. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики, в роддоме нет детской реанимации, что усложняло работу: приходилось обращаться в другие роддома и родильные отделения Ижевска. Так, помещение по улице Родниковая 56 перейдет городской поликлинике, а двухэтажное здание, где находился сам роддом, передадут центру медпрофилактики.

-Основную часть рожениц роддома № 3, возьмет на себя Перинатальный центр, рассчитанный на 4400 родов в год, - сообщает региональный Минздрав.

Передача зданий должна быть проведена до 1 марта 2019 года. Власти обещают трудоустройство всем сотрудникам переданного роддома

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