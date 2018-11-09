2018-11-09T10:17:29+03:00
Происшествия

В Ижевске будут судить 18-летнего жителя, который выложил интимные фото своей девушки

Он узнал, что она ему изменяет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Юга.руФото: Юга.ру
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Передали в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Ижевска, которого обвиняют в распространении интимных фотографий. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, обвиняемый встречался с 16-летней девушкой. Узнав, что она ему изменяет с другом, он тайно скопировал фотографии с его телефона и выложил в общий доступ в Интернет.

Обвиняемый полностью признал вину в ходе следствия и заявил об особом порядке рассмотрения дела в суде.

- За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

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