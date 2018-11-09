2018-11-09T11:24:48+03:00
Общество

8 декабря в Удмуртии зажгут огни на главной елке республики

Соберутся Дедушки Морозы почти со всей России
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/tol_babayФото: vk.com/tol_babay
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В Ижевском цирке, 7 декабря, в 14.00 состоится открытие седьмого Межрегионального фестиваля «Сказочные герои на родине Тол Бабая» (0+). Зрителям покажут сказочное представление «По дороге в Новый год!».

Также их ждет встреча с Российской Снегурочкой из Костромы, Кыш Бабаем и Каркызы из Татарстана, Байкальским Дедом Морозом, Девицей-Метелицей из Вятских Полян, Царем Берендеем из Переславля-Залесского, Хел Мучи и Юр Пике их Чувашии, Якшамо Атя и Масторавой, Карельским Морозцем Паккайне, и конечно, Российским Дедом Морозом из Великого Устюга, сообщают организаторы.

А вот 8 декабря насыщенная программа ждет гостей в Усадьбе Тол Бабая и Деда Мороза в Шаркане. И самое главное событие, в 18.00 зажгут огни на первой новогодней ёлочке в Удмуртии.

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