«Почти как Байкал»: 8 фото замерзшего пруда в Ижевске
Пока он не покрылся снегом, снимки получаются невероятные
Фото: Alexander Ermolaev
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В выходные спасатели предупреждали о том, что пруд в Ижевске уже покрылся льдом. И, пока не выпал снег, в некоторых местах можно даже увидеть дно пруда. Фотографии получаются прекрасные. Представляем вам подборку нескольких снимков пруда, который выглядит почти как замерзший Байкал.
Фото: Татьяна Соловьева
Фото: Татьяна Соловьева
Фото: Татьяна Соловьева
Фото: Александр Фенелонов
Фото: Александр Фенелонов
Фото: Александр Фенелонов
Фото: @ Ziiatdinova Svetlana
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