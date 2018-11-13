2018-11-13T07:34:59+03:00
Общество

«Почти как Байкал»: 8 фото замерзшего пруда в Ижевске

Пока он не покрылся снегом, снимки получаются невероятные
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Alexander ErmolaevФото: Alexander Ermolaev
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В выходные спасатели предупреждали о том, что пруд в Ижевске уже покрылся льдом. И, пока не выпал снег, в некоторых местах можно даже увидеть дно пруда. Фотографии получаются прекрасные. Представляем вам подборку нескольких снимков пруда, который выглядит почти как замерзший Байкал.

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Татьяна Соловьева

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Фото: @ Ziiatdinova Svetlana

Фото: @ Ziiatdinova Svetlana

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