2018-11-13T09:10:17+03:00
Общество

В генеральный план Ижевска внесут изменения

Первая встреча пройдет уже после 19 ноября
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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В генеральный план Ижевска планируется внести изменения. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, с предыдущей командой все никак не могли приступить к реализации цели, поэтому уже через неделю состоится первая встреча.

- Мы никак не могли с предыдущей командой приступить, постоянно находились какие-то причины. Кто-то начинает переживать, что поменяют назначение того или иного участка, в том числе по Ленинскому району. Там есть интересные участки. Пятачки там остались, и вот началась суета - давайте под застройку, еще что-то, - сказал Александр Бречалов.

Напомним, что в последний раз изменения в основной градостроительный документ Ижевска вносились в 2016 году. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Удмуртия», тогда сделали акцент на жилищном строительстве.

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