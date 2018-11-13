Власти Удмуртии представили новую штатную численность горадминистраций

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-13T12:53:14+03:00

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В понедельник, 12 ноября, глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании с руководителями городских округов и районов республики обсудил вопрос о сокращении численности штата местных администраций.

Как сообщает пресс-служба главы, сейчас в Удмуртии превышена численность штата в администрациях муниципальных образований в сравнении с администрациями муниципальных образований в Приволжском федеральном округе. Поэтому предлагается внедрить типовую штатную численность администраций муниципальных образований (малые - 55, большие - 75, городские округа – 100 штатных единиц).

- Я готов выслушать все предложения. Должен быть мотивированный ответ по каждому направлению. Мы с вами общую модель по численности не выработаем, так как у каждого возможности разные. У вас должна быть мотивация, самое главное – находить дополнительные источники, чтобы сэкономленные средства оставались на территории муниципального образования, - подчеркнул Александр Бречалов.

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