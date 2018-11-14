Спасатели предупредили жителей Удмуртии об опасности тонкого льда

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-14T06:29:38+03:00

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МЧС Удмуртии призвали жителей республики соблюдать правила безопасности на водных объектах. Эта информация появилась на сайте Министерства. «Весной и осенью часто приходится спасать людей, провалившихся под лед. В октябре-ноябре водоемы покрываются ледяным панцирем, который очень непрочен и легко ломается под ногами человека или под тяжестью техники. Нередко в эту пору дети любят прокатиться по первому льду, не зная какую опасность таит в себе тонкий лед», - написано в соообщении ведомства.

Чтобы предупредить чрезвычайные происшествия на льду, спасатели проведут Месячник безопасности на водных объектах. Он пройдет с 15 ноября по 31 марта. Спасатели сделают упор профилактическую работу со школьниками. Государственные инспекторы ГИМС объяснят учащимся недопустимость выхода на неокрепший лед.

Для того, чтобы прогулка не обернулась трагедией, спасатели призывают не выходить на лед толщиной менее 7 см, передвигаться по натоптанным тропинкам, остерегаться участков вблизи сливных труб, под мостами, а также середины водоема. Путь следует прощупывать палкой. Если лед все же начал трескаться, нужно осторожно лечь и ползти по своим следам обратно. Пояс рюкзака лучше держать расстегнутым, чтобы быстро сбросить его в случае опасности.

Если в полынью попал человек, следует вызвать скорую помощь и спасателей. После - найти длинный шест, лыжу, веревку или длинный шарф. Завязать на конце веревки узел. Добраться до полыньи ползком и подать пострадавшему шест, лыжу, веревку. Не нужно наматывать веревку на руку – пострадавший может утянуть за собой. Вытащив человека из полыньи, следует помочь ему добраться до теплого помещения, переодеться.

"Если в полынью попали вы, не паникуйте, постарайтесь не нырять и не мочить голову. Придерживайтесь за край льда. Зовите на помощь: «Тону!» Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда пришли. Выталкивайте свое тело на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки. Если лед ломается, все равно не оставляйте попыток выбраться. Закиньте одну ногу на край льда, перекатываясь, отползите на 2-3 метра, встаньте и идите к ближайшему жилью. Не останавливайтесь – выжать одежду и отдохнуть можно только в теплом помещении. Двигайтесь и делайте силовые упражнения, пока не разогреетесь", - объясняют спасатели.

В МЧС говорят: правила поведения на зимнем водоеме следует вспомнить и опытным рыбакам. Когда начнется сезон, спасатели организуют патрулирование мест массового выхода на лед рыболовов.