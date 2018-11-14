По рельсам, отлитыми в Ижевске, будут передвигаться вагоны в московском метро
Ижевский завод «Ижсталь» готовит к отправке в АО «Мосинжпроект» 50 тонн контактных рельсов, которые установят в метро.
- По контракту, московская компания строительства метрополитена, уже готова принять пробные 50 тонн рельсов, - сообщают на официальном сайте группы «Мечел», куда входит завод.
СПРАВКА «КП»
Контактный рельс (третий рельс) — это часть контактной сети, которая нужна для того, чтобы был контакт с токоприемниками состава. Главная особенность- это низкое электрическое сопротивление. Кроме того, контактный рельс должен быть изготовлен по жестким требованиям и геометрическим размерам. Заготовка для его производства отливается из низкоуглеродистой стали, которая затем прокатывается. Для проката контактного рельса заводом разработана специальная калибровка.
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