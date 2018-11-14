В Ижевске Александра Прасолова освободили от должности бизнес-омбудсмена
Вступил в силу указ Александра Бречалова об освобождении от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей республики Александра Прасолова. Изменения связаны с тем, что истек срок трудового договора.
- Александру Прасолову предлагается продолжить осуществлять полномочия до вступления вновь в должность бизнес-омбудсмена, с сохранением денежного содержания, - говорится в указе главы республики.
Напомним, что Прасолов находился в должности с 2013 года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке
Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»