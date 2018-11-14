В Ижевске Александра Прасолова освободили от должности бизнес-омбудсмена

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-14T15:43:44+03:00

В 2013 году он был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей

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Вступил в силу указ Александра Бречалова об освобождении от должности уполномоченного по защите прав предпринимателей республики Александра Прасолова. Изменения связаны с тем, что истек срок трудового договора.

- Александру Прасолову предлагается продолжить осуществлять полномочия до вступления вновь в должность бизнес-омбудсмена, с сохранением денежного содержания, - говорится в указе главы республики.

Напомним, что Прасолов находился в должности с 2013 года.

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