2018-11-16T13:55:28+03:00
Экономика

В Ижевске повысится налог на имущество физических лиц

Новая ставка начнет действовать с 2020 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Иван МАКЕЕВФото: Иван МАКЕЕВ
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В четверг, 15 ноября, депутаты гордумы Ижевска одобрили изменение ставки на налог на имущество физических лиц. Если раньше она была 0,1%, то с 2020 года ставка вырастет до 0,11%. Планируется, что за счет изменений доходная часть городского бюджета вырастет на 13 миллионов рублей.

- Повышение налога увеличит финансовую нагрузку на население, так как с 1 января 2019 года исчисляться налог на имущество будет из полной кадастровой стоимости, - высказал свое мнение депутат, член фракции КПРФ Андрей Зюзин.

По результатам голосования «за» проголосовали 27 депутатов, 5 выступили против, еще 2 воздержались. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

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