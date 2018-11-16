2018-11-16T17:53:59+03:00
Общество

В Удмуртии закончились вторые международные Парадельфийские игры

На гала-концерте выступали коллективы из Белоруссии, Италии, а также из Москвы, Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Владимир ИсуповФото: Владимир Исупов
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В пятницу, 16 ноября завершились вторые международные Парадельфийские игры. Прошли сразу два гала-концерта. В Театре оперы и балета и ДК «Металлург», каждый мог прийти и посмотреть на выступление.

На гала-концерте выступили коллективы и артисты из, Челябинска, Санкт-Петербурга, Пскова, Саратова, Рязани, Мордовии, Краснодара.

- Благодаря играм, в Удмуртии создан первый инклюзивный детский хор, в котором 60 детей с инвалидностью от 5 до 17 лет. В рамках Парадельфийских игр построен и открывается современнейший реабилитационный центр. Транспорт оборудован системой «говорящий город» - это подарок от производителей и разработчиков системы ориентирования и радиоинформирования на транспорте, а также на об,актах социальной сферы», - подчеркнула президент Парадельфийского комитета России Лидия Абрамова.

Для Удмуртии это был первый опыт проведения мероприятия такого масштаба, когда участники - огромное количество людей с разными группами инвалидности.

Напомним, что на роль столицы игр претендовало несколько городов (продолжение).

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