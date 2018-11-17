Джазовый фестиваль IzhJazzFest’18 пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-17T11:40:05+03:00

Изменить размер текста: A A

28 ноября в Удмуртской филармонии стартует Ижевский джазовый фестиваль IzhJazzFest’18. В программе фестиваля пять концертов с участием ижевских и приглашенных музыкантов.

Так, в первый день, 28 ноября, выступит концертный оркестр «Арсенал-Бэнд» с программой «Дыхание джаза». 30 ноября ижевчане услышат Трио Андрея Кондакова из Санкт-Петербурга. Также в программе концерт «Снежный джаз Удмуртии», джазовый проект лауреатов всероссийских и международных конкурсов эстрадной студии «Выше радуги».

Завершат фестиваль американский вокалист Калил Уилсон и питерское джаз-трио Константина Хазановича. Концерт состоится 2 декабря.

Отметим, IzhJazzFest состоится уже в восемнадцатый раз.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

А у нас продолжается конкурс! Раздаем сертификаты в салон красоты за фотографии. Все подробности по ссылке

Конкурс «Клиника года-2018» продолжается. И именно ваш голос может стать решающим в подведении итогов проекта. Решите, какое медицинское учреждение достойно носить звание «Клиника года» по ссылке