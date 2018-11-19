Выпуск известной передачи “Следствие вели…” про Воткинск показали по ТВ

СЕГОДНЯ 07:12 2018-11-19T07:12:59+03:00

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Ижевск вновь попал на федеральный канал. 18 ноября на НТВ вышла программа «Следствие вели...» с Леонидом Каневским (16+). Съемочная группа телеканала приезжала в столицу Удмуртии 19 октября.

На этот раз расследовалось резонансное убийство, произошедшее еще летом 1989 года в районе Березовка. В основе сюжета лежит история о жителе Воткинска, который выяснил, что бухгалтер одного из городских предприятий была поймана на крупном хищении. Эту информацию он прочитал в газете «Ленинский путь». Мужчина решил, в доме бухгалтера могут быть денежные средства. Вместе с подельниками он убил женщину и ее родных в собственной квартире. Сыщики не догадывались, что в момент расправы в квартире находились две девочки, которым главарь бандитов приказал задушить собственную мать. Таинственное жестокое преступление оказалось самым драматичным за всю историю советской Удмуртии. Что скрывали дети одной из убитых, и как помогли оперативникам персонажи любимого мультика – известный ведущий рассказывает в своей программе.

НАПОМНИМ, что в прошлом году “Следствие вели…” снимали в Ижевке. В программе рассказывалось о громком уголовном деле 60-х годов. В то время по Ленинскому и Октябрьскому району прокатилась волна изнасилований (продолжение)