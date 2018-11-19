Жителей Удмуртии просят помочь в поиске родственников бойцов, погибших во время ВОВ

СЕГОДНЯ 07:37 2018-11-19T07:38:53+03:00

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Московский поисковый отряд «Обелиск» разыскивает родственников бойцов из Удмуртии, погибших во время Великой Отечественной войны.

Поисковики собирали информацию по довоенным адресам в Кезском и Глазовском районах, но ничего не нашли. Искатели говорят: родные бойцов редко уезжают из того региона, в котором проживали до войны. Возможно, они и сегодня находятся в Удмуртии. Поисковики также сообщают данные бойцов.

Баженов Михаил Иванович, 1897 г.р., рядовой 1312 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. Адрес проживания до войны: Удмуртская АССР, Понинский р-н, Почашевский сельский совет, дер. Палэзь. Современный адрес: Республика Удмуртия, Глазовский район, Золотаревский сельский совет, дер. Палэзь. Призван в 1941 году Понинским РВК Удмуртской АССР.

Умер от ран 29.08.1942 года в 292 медсанбате 17 стрелковой дивизии и первоначально был захоронен в дер. Мурыгино (западнее, опушка леса), Темкинского района (по другим данным — Починковского), Смоленской области, западнее, опушка леса.

Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года московским поисковым отрядом «Обелиск» на месте бывшего госпитального захоронения в деревне Мурыгино и перезахоронены 6 мая 2017 года в братской могиле в с. Васильевское, Темкинского района, Смоленской области.

Игнатьев Михаил Константинович, 1910 г.р., рядовой 1316 стрелкового полка 17 стрелковой дивизии 33 Армии Западного фронта. Адрес семьи до войны: Удмуртская АССР, Кезский р-н, Тортымский сельсовет, дер. Русский Зязьгор или Удмурт-Зязьгор (неизвестно, т.к. указано как дер. Зязьгор). Современный адрес: Республика Удмуртия, Кезский район, с.п. Сюрзинское, дер. Русский Зязьгор или Удмурт-Зязьгорю. Призван 02.10.1941 г. Кезским РВК Удмуртской АССР.

Умер от ран 24.08.1942 года в 292 медсанбате 17 стрелковой дивизии. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Починковский р-н, Мурыгинский с/с, д. Мурыгино, западнее, 7 км, опушка леса.

Останки бойца были подняты 6 мая 2016 года отрядом «Обелиск» на месте бывшего госпитального захоронения в дер. Мурыгино, Темкинского района Смоленской области и перезахоронены 6 мая 2017 года в братской могиле в с. Васильевское, Темкинского района, Смоленской области.

Поисковики хотят передать родственникам документы бойцов и адреса современного места захоронения. Жителей республики, кто владеет информацией об этих людях просят позвонить по телефону поискового отряда «Обелиск»: 8 (495) 557-42-50. Командир отряда: Михаил Михайлович Поляков.